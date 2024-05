LIVE FV, Olympiacos-Aston Villa 2-0 (6-2): greci in finale

FirenzeViola.it

FINISCE 2-0! L'OLYMPIAKOS BATTE L'ASTON VILLA E CONQUISTA LA SUA PRIMA FINALE EUROPEA!

90' - Assegnati cinque minuti di recupero, Olympiakos che si avvicina sempre di più ala finale.

79' - GOL OLYMPIACOS! 2-0!!! EL KAABI RADDOPPIA! Su assist di Tzolakis l'attaccante brucia la difesa dell'Aston Villa, insaccando il gol.

73' - Pressione dell'Aston Villa, che prova a mettere alle corde l'Olympiakos ancora ben piazzato a difesa della propria metà campo.

63' - OCCASIONE OLYMPIAKOS! Fortounis va al cross dalla destra provando ad innescare El Kaabi, che perde troppo tempo e si fa anticipare da Konsa.

52' - FORTOUNIS! Mancino rasoterra e leggermente debole da parte dell'attaccante greco, che non impegna in maniera particolare Martinez bravo a bloccare.

46' - Si torna in campo per la ripresa! Nessun cambio all'intervallo.

=== INTERVALLO ===

45' +4 - CHE PARATA DI TZOLAKIS! Mancino potentissimo di Bailey, fermato dall'intervento reattivo del portiere greco che concede il corner.

43' - OCCASIONE ASTON VILLA! Bailey ci prova con un passaggio rasoterra, tagliando l'area di rigore e provando a servire Cash che perde il tempo giusto per battere a rete.

32' - CARTELLINO GIALLO PER RODINEI! Difensore punito per un intervento netto e in ritardo su Bailey, falciato al limite dell'area di rigore.Punizione per l'Aston Villa.

29' - BAILEY! Cross di Digne per l'ex Bayer Leverkusen, che salta prima di tutti in area di rigore ma colpisce debolmente di testa. Occasione che si spegne a lato.

25' - Possesso palla impressionante a favore dell'Aston Villa, con un 78% rispetto al 22 dell'Olympiakos.

18' - Costruzione lenta e prevedibile dell'Aston Villa, che non trova spazio nella metà campo intasata e ben coperta dall'Olympiakos, che viaggia più rilassato considerando il triplo vantaggio nel doppio confronto.

11' - GOL DELL'OLYMPIACOS!!! EL KAABI! Olympiakos che colpisce subito l'Aston Villa su contropiede: Podence allarga su Quini, che taglia l'area di rigore servendo El Kaabi sul secondo palo. L'attaccante a porta vuota non sbaglia, realizzando l'1-0 con il destro.



5' - OCCASIONE ASTON VILLA! Ottimo suggerimento in area per Watkins, che salta in area di rigore ma viene murato da Carmo.

1' - Inizia la sfida! Ha inizio il ritorno della semifinale di Conference League tra Olympiakos e Aston Villa.

Ad un passo dalla finale di Atene. L'Olympiacos potrebbe giocare in casa l'ultimo atto della Conference League con la Fiorentina di Vincenzo Italiano che attende. Fra i viola e la squadra di José Luis Mendilibar c'è l'Aston Villa di Unai Emery. E' vero che in terra inglese i biancorossi si sono imposti per 4-2 ma gli inglesi puntato al colpo grosso nel Pireo. Ancora novanta o più minuti e poi conosceremo il nome della seconda squadra finalista che si contenderà il trofeo contro i viola.



Le formazioni ufficiali

Olympiacos (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Quini; Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence, El Kaabi, Fortounis.

Aston Villa (3-4-3): Martinez; Pau Torres, Konsa, Diego Carlos, Cash, McGinn, Douglas Luiz, Digne; Diaby, Watkins, Bailey.