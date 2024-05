IMPALLOMENI, Ieri Nzola un attore non protagonista

FirenzeViola.it

L'ex calciatore e giornalista, Stefano Impallomeni, ha parlato a TMW Radio della seconda finale consecutiva in Conference League conquistata dalla Fiorentina: "Non era facile segnare quel rigore in quel momento. Un film ti piace perché c'è anche un attore non protagonista. E questo è stato Nzola, che ha deciso la sfida dell'andata ma è stato decisivo anche ieri. Ora la Fiorentina dovrà concludere questo percorso sontuoso e va sottolineato il lavoro enorme di Italiano. Le critiche ci stanno, ma ha fatto un ottimo lavoro con questa squadra. E poi va sottolineata la parata di Terracciano, che è la parata dell'anno".

Che ne pensa del futuro di Italiano? E' pronto per una big?

"La vetrina internazionale può essere per lui. Ci sta che vada all'estero, che ci siano richieste. O magari al Bologna. Chi lo può dire però che non sia pronto per una big? E' vero, ha perso punti clamorosi per stupidaggini ma Italiano credo sia pronto per una piazza come Napoli. Deve mediare su certe idee ma è uno di campo e con una rosa differente, di qualità, farebbe bene".