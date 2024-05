BUONAMICI A RFV, Segni del destino positivi. I tifosi...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Cesara Buonamici, volto noto Mediaset e tifosissima della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", sulla gara di ieri: "Ieri segni del destino positivi. Tre pali, il rigore: un grande risultato. Speriamo nella conferma definitiva il 29 maggio ad Atene. Ieri ho visto un meraviglioso tifo di coloro che sono andati in massa in Belgio, dimostrando un attaccamento e un amore meraviglioso. Mi ha stupito anche l'attesa a notte fonda a Peretola e le dediche a Barone. Tutto nel segno dell'amore verso la squadra. Questa seconda finale dà alla Fiorentina un peso internazionale notevole".

Su Vincenzo Italiano: "Un trofeo darebbe un bellissimo senso a questo ciclo che sta volgendo al termine, al grande tifo viola e ad un club devastato dalla scomparsa di Barone".

Sulla possibile avversaria in finale: "Non so chi possa essere meglio tra Olympiacos o Aston Villa, ma l'importante è che ci siano tanti tifosi che accompagneranno la squadra".

Sul rigore: "Non avrei voluto essere nei panni di Beltran. Sono situaizoni che mi hanno star male (ride, n.d.r.), non so mai se guardarli o non guardarli. Fortunatamente è andata bene".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL NOSTRO PODCAST!