FABBRI A RFV, Dodo ieri il migliore, felice per Nzola

Leonardo Fabbri, pesista fiorentino e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Garrisca al Vento per parlare della storica qualificazione alla finale di Conference League.

Dodo tra i migliori in campo. È d'accordo?

"Dodo è stato il migliore in campo, molto bene anche Kouame. Al gol di Beltran ero a cena con due ragazzi sud africani che si allenano con me e ho esultato, loro non stavano capendo".

Sarà presente ad Atene il 29 maggio?

"Il 28 maggio gareggio in Repubblica Ceca e il 29 quindi non potrò essere ad Atene. A Verona scorsa settimana sono andato per la prima volta a vedere la Fiorentina in trasferta. Esperienza da rifare".

La scorsa estate lei era uno dei sostenitori di Nzola. Come reputa la sua prestazione?

"Sono contento perché ha fatto gol all'andata e procurato il rigore ieri. Sono contento per il ragazzo."

Il campionato è da archiviare oppure c'è ancora qualcosa da dire?

"Non bisogna allentare anche nel campionato. Vincere aiuta a vincere, la finale devi essere concreto e cattiveria sotto porta. In finale preferisco Olympiacos, secondo me farà gol Jovetic e poi rimonterà la Fiorentina".



