MONELLI, Viola, ora solleva la coppa. Italiano-Napoli...

L'ex attaccante viola, Paolo Monelli, ha parlato a TMW Radio della finale di Conference League conquistata dalla Fiorentina: "Ora bisogna sollevare la Coppa. Lo scorso anno hai fatto due finali e hai giocato in modo scriteriato soprattutto contro l'Inter nel primo tempo. Poi perse lo scorso anno per un fuorigioco incredibile a metà campo. Mi auguro per i tifosi che si vinca, meriterebbero un trofeo importante, che manca da tanto tempo".

Che ne pensa del futuro di Italiano? E' pronto per una big?

"Non lo so. Sicuramente in questi anni ha fatto molto bene con una squadra non eccelsa, ai livelli delle prime d'Italia. Bisogna migliorare in certe partite, perché quando ne vinci una all'80° non puoi giocare in maniera scriteriata, come a Lecce".

A Napoli lo vedrebbe?

"Perché no? Potrebbe fare bene. Dopo un'annata del genere poi lì sicuramente potrebbe fare meglio".