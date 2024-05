IN FINALE NONOSTANTE LA IELLA: I VIOLA SALGONO A QUOTA 32 PALI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina, a Brugge, ha conquistato la sua terza finale consecutiva in due anni: la seconda di Conference League. Nonché la sesta nei suoi quasi novantotto anni di vita in una finale europea (una sola vinta). In Italia giusto le tre "big" Juventus, Milan e Inter hanno fatto meglio dei viola sul piano internazionale qualificandosi 16, 14 e 11 volte in finale, quindi quella di ieri è stata una qualificazione dal sapore storico che avvicina la squadra di Italiano all'élite del calcio nostrano.

Contro la malasorte.

A un certo punto sembrava che il vero avversario della Fiorentina fosse la iella. Il terzo palo colpito dai viola aveva il sapore della beffa: basti pensare che solo Kouame e compagnia sono riusciti a scheggiare tre legni in due partite differenti di Conference League. Oltre a ieri era già successo lo scorso 18 aprile ai quarti di finale giocati al Franchi contro il Viktoria Plzen. In totale sono 32 i pali colpiti dalla Fiorentina in stagione, appena sotto il Liverpool che ne ha centrati 37.

Adesso l'ultimo step.

Alla fine la perseveranza ha avuto la meglio e paradossalmente la Fiorentina si è presa la finale di Atene grazie a ciò che nel 2024 l'aveva sempre penalizzata: il calcio di rigore. Dopo 4 penalty cannati a fila ci ha pensato Beltran a rompere l'incantesimo calciando alla perfezione una sfera che pesava quanto una palla medica. Ora la speranza è che i ragazzi di Italiano possano entrare nell'almanacco del club viola regalando ai propri tifosi la seconda vittoria alla finale di un torneo europeo.