UFFICIALE, Niente A per Jorginho: rinnova con Arsenal

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante le voci di un possibile ritorno in Italia per Jorginho, che era in scadenza con l'Arsenal e il cui agente non aveva chiuso le porte alla serie A, niente da fare per le pretendenti: ha invece deciso di restare in Premier. Il club ha infatti postato la foto del giocatore che firma il nuovo contratto con la scritta "Here to sty" che di fatto ufficializza il rinnovo.