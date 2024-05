ZAGARITIS, In Grecia il Parma lotterebbe per il titolo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

“In Grecia il Parma sarebbe favorito per il titolo”. Il terzino Vasilios Zagaritis ha parlato così dei ducali dopo la promozione in Serie A ai microfoni del media greco Metrosport: “Le squadre con cui abbiamo giocato quest'anno, fin dalle amichevoli d'inizio, erano di livello Bundesliga e Serie A. Abbiamo giocato la Coppa con la Fiorentina e abbiamo sfiorato il passaggio del turno.

In Serie B ci sono squadre forti con giocatori con ingaggi importanti. - continua ancora Zagaritis come riporta Parmalive.com - La squadra ha raggiunto l’obiettivo, ma siamo anche diventati campioni della Serie B per la prima volta nella storia della squadra. È stata una bella annata anche se sicuramente vorrei aver giocato di più, ma questo è secondario rispetto ai successi della squadra”.