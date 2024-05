PIOLI, L'allenatore è anche parafulmine. Futuro da decidere

FirenzeViola.it

Un allenatore deve saper fare anche da parafulmine? Questa una delle domande fatte a Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla viglia della gara col Cagliari. L'ex allenatore della Fiorentina ha risposto così: "L'unica cosa che mi darebbe fastidio - e non mi sta dando più fastidio niente - è se la squadra non avesse le giuste motivazioni per finire bene il campionato. Poi come sto io non interessa.

A fine campionato, quando incontrerò il club, si deciderà il nostro futuro. Poi, per come intendo io la figura dell'allenatore, nel mio ruolo c'è anche fare il parafulmine, proteggere la squadra e proteggere il club: questo non è mai stato un problema per me".