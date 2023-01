SARRI (S.STAMPA), Pensavo di vincere, gran gara viola

Dalla sala stampa dello stadio Olimpico, ha preso la parola Maurizio Sarri, tecnico della Lazio che ha commentato il pareggio con la Fiorentina:

La Lazio è rimasta in partita nonostante le difficoltà.

“Gli ultimi 25 minuti pensavo di vincere, abbiamo avuto situazioni sia per vincere che per perdere. Loro hanno fatto una grande prestazione, noi siamo arrivati stanchi dopo le ultime partite, ma a livello d’atteggiamento la squadra mi è piaciuta. Ha sofferto insieme, è uscita e ha provato a prendere i tre punti. Giocando così spesso vengono fuori partite così in cui sei meno brillante. Quando non puoi vincere, meglio non perdere. La partita ce la siamo incasinata da soli. Loro accettavano l’uno contro uno dietro, ma abbiamo sempre perso palla appena riconquistata. Potevamo fare meglio a livello tecnico, ma è frutto di una brillantezza mentale scadente. Noi avevamo tre giorni in meno di recupero rispetto a loro”.

Dal punto di vista fisico come sta la squadra?

“Non sono preoccupato. Se io lo sono, gli altri 19 allenatori si devono ammazzare visto che siamo primi in tutte le classifiche. Sono convinto che i numeri di stasera sono elevatissimi. Ci mancava brillantezza, rapidità. Venivamo da una partita in cui abbiamo speso tanto, soprattutto a livello di energie nervose”.

Si aspetta qualcosa in attacco dal mercato? La Fiorentina ha tanti attaccanti…

“Penso che questi, che sono tutti buoni giocatori, hanno fatto meno gol dei nostri che sono pochi. Non abbiamo parlato di niente quindi non mi aspetto niente. Siamo questi e dobbiamo tirare fuori il meglio da questi. Il mercato è il completamento del lavoro svolto in un lungo periodo. Non è la soluzione a tutto. Andiamo dritti con questi ragazzi, se qualcuno cede si fa arrivare un ragazzino. Non serve andare in ansia”.

L’atteggiamento difensivo?

“Ha avuto una buona applicazione difensiva oggi la squadra, il problema è stato non ripartire con tante palle perse”.

Marcos Antonio?

“Tutti e 4 gli ingressi sono stati ottimi. Hanno rinvigorito la squadra, tanto che si è pensato di poter anche vincere oggi”.