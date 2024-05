COR. SPORT, La notte dei centravanti: maledizione rotta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno non segnava da 81 giorni, l'altro da 56. Andrea Belotti e M'bala Nzola sono i grandi protagonisti della notte del Franchi. Il 3-2 sul Club Brugge è marchiato soprattutto da due centravanti dati per persi nell'ultimo periodo e protagonisti del focus del Corriere dello Sport. Molto più il secondo (reduce da 5 esclusioni dai convocati consecutive) che il primo: il Gallo, nonostante una sola rete (alla prima da titolare) da quando vestiva la maglia della Fiorentina, era arrivato al match di stasera con la consapevolezza che potesse essere la sua notte. E così è stato, con la bella girata mancina al 37' e il boato di liberazione del Franchi per il momentaneo 2-1 e per una rete che valeva tanto a livello personale.

Ma l'uomo della provvidenza, come scrive il Corriere, è M'bala Nzola: entra a una manciata di minuti dal 90' e al primo pallone toccato colpisce il palo, poi sulla ribattuta seguente non perdona e infila in rete: è il 3-2 al 91', è un gol che fa passare in un attimo l'angolano da reietto a re. La folle serata del Franchi diventa quella della redenzione per l'ex Spezia e Vincenzo Italiano sorride doppiamente per la sua rete e quella del Gallo.