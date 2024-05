COR. FIO, Premiato l'azzardo iniziale di Italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Manca un ultimo, piccolo passo e l'appuntamento è per mercoledì a Bruges dove questa pazza Fiorentina cercherà di prendersi la seconda finale di Conference consecutiva. Certo, sarà bene evitare di complicarsi ancora una volta la vita da soli ma con questo cuore e con questa voglia di vincere, niente è impossibile. Infinita, questa squadra, e capace di trovare dentro di sé risorse (vedi Nzola) che sembravano perse". Lo scrive il Corriere Fiorentino stamani. Ritornando sulla gara di ieri, il quotidiano locale esalta le scelte di formazione di Vincenzo Italiano, che parte dal primo minuto con "tutti i piedi buoni in campo", con l'esclusione di Milenkovic per Quarta, quella di Kayode per Dodo e un centrocampo con Arthur-Bonaventura. Chiara l'idea: prendere il mano il controllo, gestire il possesso e provare a dare un indirizzo chiaro al confronto. Obiettivo che riesce anche grazie al gioiello di Riccardo Sottil che sblocca il match al 4'.

Poi però c'è la reazione di un Club Brugge che pareggia al 17' con il rigore di Vanaken scaturito in una situazione in cui la Fiorentina si perde in un bicchier d'acqua. Arriva poi al 37' il 2-1 di Belotti, prima di un altro svarione difensivo, poco dopo l'ora di gioco, che porta al gol di Thiago. Scrive il Corriere: "Ieri però, era una di quelle serate in cui riesce tutto. Soprattutto, una di quelle serate in cui al gioco seguivano concretezza e ferocia. E basta pensare alla girata di Belotti per il 2-1, ma anche all'ingresso di Nzola". Proprio lui, entrato all'88' esplodere il Franchi al 91' dopo minuti di assedio. Una storia incredibile, di cui, scrive il Corriere, restano da scrivere gli ultimi due capitoli per renderla un capolavoro.