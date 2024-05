NAZIONE, Tecnico e squadra: agenda fitta per Commisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Per Rocco Commisso era la prima volta al Franchi senza Joe Barone. Una gara speciale, una serata speciale per il presidente della Fiorentina, tornato in Italia per assistere dal vivo ad una delle gare più importanti della stagione. Ma non solo: lo scrive la Nazione, che spiega come l'agenda di Commisso sia fitta in questi giorni. Tante le situazioni da sistemare entro giugno. C'è da risolvere quale sia il piano sportivo e l'assetto societario, capire chi verrà affiancato al Ds Pradè ma anche e soprattutto fare luce sulla questione allenatore. E poi il restyling del Franchi e i contratti in scadenza. E chissà che nei prossimi giorni il presidente non possa parlare, per fare chiarezza su alcuni di questi punti.

Scrive la Nazione: "Il profilo basso tenuto dal club dopo la morte di Barone induce a credere che se mai verrà rotto il silenzio comunicativo - inteso come come contatti diretti con la stampa e il mondo del tifo - l’unico che potrà farlo, se lo riterrà opportuno, sarà mister Mediacom che per adesso sembra avere come obiettivo prioritario quello di mettere nero su bianco il nome dell’allenatore della prossima stagione". E su questo il quotidiano fiorentino avanza anche l'ipotesi di un tentativo da parte di Commisso di convincere Italiano a rimanere, anche se l'ipotesi che l'attuale tecnico della Fiorentina sarà a Firenze anche nella prossima stagione è in ogni caso remota.