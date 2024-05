BALLARDINI, Ecco perché i viola ci hanno bastonato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, è tornato sulla partita persa per 5-1 al Franchi contro la Fiorentina rilasciando queste dichiarazioni: "L'errore grave che noi abbiamo commesso contro Lecce e Fiorentina è in zona di palla non portare tanti giocatori e non essere aggressivi, quindi l'aver portato pochi giocatori in zona di palla è soprattutto non aver avuto quell'aggressività e quella voglia di chiudere e raddoppiare gli avversari che fa sì che noi si possa fare la partita, pochi giocatori in zona di palla, passivi e tu hai preso delle bastonate".