BRUGGE, Le reazioni: "Se giochiamo come sappiamo andiamo in finale"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dall'altra parte della barricata, serata amarissima per il Club Brugge che, in dieci dal 60' per l'espulsione di Onyedika, si è visto sfumare il pari al 91' con la rete incassata da M'bala Nzola. I nerazzurri di Belgio non si perdono però d'animo e rimandano tutto al ritorno, in programma mercoledì prossimo. Queste le parole al sito ufficiale della Uefa di Nicky Hayen, allenatore Club Brugge: "Subire un gol del genere negli ultimi minuti è ovviamente molto difficile, ma abbiamo fatto un buon lavoro, anche se non siamo riusciti ad arrivare fino in fondo. Dopo il primo gol, per noi è stato più difficile trovare il giusto equilibrio, anche perché eravamo troppo statici. Non abbiamo fatto abbastanza. Il secondo gol è un esempio di come possiamo far male alla Fiorentina in più di un modo. Sappiamo come farlo; lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite".

Dichiarazioni a cui fa eco Hugo Vetlesen, centrocampista norvegese dei nerazzurri che ha parlato così sempre al sito della Uefa: "Non abbiamo giocato la nostra migliore partita stasera. Nel finale eravamo in dieci uomini e questo ha complicato i nostri piani. Ora dobbiamo sfruttare al meglio la gara di ritorno, perché in casa siamo una squadra molto forte, lì dobbiamo solo cercare di essere noi stessi. Se giochiamo come sappiamo, possiamo arrivare in finale".