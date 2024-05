FIRENZE, Domani inaugurazione del campetto "K. Hamrin"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A due mesi dalla scomparsa, arriva il primo ricordo "indelebile" di Firenze per Kurt Hamrin. Lo aveva detto lo stesso sindaco, Dario Nardella, all'indomani della morte della leggenda viola: "Legheremo per sempre un pezzo di Firenze ad Hamrin". E così è stato: in attesa di ulteriori omaggi, domani sarà inaugurato un campo da calcetto che porterà il nome del campione svedese, scomparso lo scorso 4 febbraio all'età di ottantanove anni.

Il nuovo impianto dei Canottieri "Firenze" si chiamera 'Kurt Hamrin -l'Uccellino', un nuovo terreno per il calcio a cinque che sarà tenuto a battesimo domani pomeriggio alle 17.30 presso la Società Canottieri "Firenze", Lungarno A.M. De Medici, 8, Firenze.