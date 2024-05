BELOTTI, Finalmente il gallo: gol da centravanti puro

FirenzeViola.it

Si è sbloccato anche Andrea Belotti: non solo M'bala Nzola, gran protagonista di Fiorentina-Club Brugge anche il numero venti, in una notte (una delle poche stagionali) in cui a brillare sono stati i centravanti. Il Corriere Fiorentino parla di un Gallo tornato, nello spirito e nei guizzi offensivi. il gol gli mancava da quasi tre mesi, dall'11 febbraio, contro il Frosinone.

Poi tante buone prestazioni ma nessun affondo sottto porta. Si è ritrovato, tutto insieme, al 37' di ieri quando ha calamitato un pallone sporco in area girandolo col mancino. Una rete da punta vera, come sottolinea il Corriere, un gol che ha ridato entusiasmo al Franchi e allo stesso attaccante, definito dal quotidiano come un centravanti che stava svanendo nelle ultime settimane.