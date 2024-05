CALAMAI, A Brugge non sarà come a Bergamo

FirenzeViola.it

Luca Calamai è intervenuto a Radio FirenzeViola nel consueto appuntamento della mattina per tracciare i temi della giornata. Spazio ovviamente al commento di Fiorentina-Club Brugge, ma anche a una previsione che il giornalista fiorentino fa in vista del ritorno, in programma mercoledì prossimo a Brugge: "Tra i tanti messaggi che circolano stamani, quello più ricorrente ci ricorda che anche al ritorno contro l'Atalanta la Fiorentina partiva con un gol di vantaggio. Ma mi sento di dire che questa è un'altra storia, anche per quanto fatto vedere dall'Atalanta ieri.

La Dea ha giocatori come De Ketelaere, Koopmeiners, Scamacca. Son calciatori che la Fiorentina non ha, ma non ha neanche il Brugge. Per questo mi sento di dire che a Brugge sarà un'altra faccenda".