DI GENNARO A RFV, Nzola adesso può essere un fattore. Percentuali per il ritorno? Fiorentina al 55%

All'indomani di Fiorentina-Club Brugge, l'ex viola Antonio Di Gennaro, attuale opinionista televisivo, ha commentato così su Radio FirenzeViola la sfida del Franchi: "La gara di ieri è la fotografia dell'annata. Una squadra che produce tanto, spreca tanto ma poi prende un gol evitabilissimo in contropiede. Lì, sul gol del momentaneo 2-2 di Thiago, hanno sbagliato tutti, un errore già visto. Mi preoccupano un po' i cali di concentrazione. Sul 2-1, in superiorità numerica, non puoi prendere il 2-2. Sulle palle lunghe poi la Fiorentina va sempre in difficoltà. Menomale che questa squadra ha tanto orgoglio ed è riuscita a ribaltare la partita. La Fiorentina ha anche questo pregio: non molla mai. Poi son contento per Nzola: non ha reso in questi mesi, ma può risultare decisivo in queste ultime settimane".

E sul gol del 2-2 preso in ripartenza, Di Gennaro ha detto: "L'allenatore vuole, anche giustamente, la difesa alta. Prima c'era lo schema "marco e copro", ora si marca e basta, è un calcio diverso ma ci sta come atteggiamento, è il rovescio della medaglia di un atteggiamento di squadra. Si può però migliorare, mantenendo la stessa idea di gioco, nei dettagli. Poi c'è da dire che Thiago, l'attaccante del Brugge, è un attaccante forte, ha passo e fisico e ti può 'sfondare' in una situazione come quella".

Così invece sulla gara di ritorno: "Credo che la Fiorentina possa fare una gara diversa. Non si snaturerà mai ed è giusto. Sul discorso qualificazione per me siamo sul 55% Fiorentina - 45% Brugge. La Fiorentina ha dimostrato di essere più forte, ma i dettagli faranno la differenza anche prossima settimana. Basta guardare che è successo al Villa Park tra Aston Villa e Olympiakos".

