CARECA, Italiano non è pronto per allenare il Napoli

Vincenzo Italiano a Napoli? C'è chi dice no. Ed è una leggenda del club partenopeo, ovvero Antonio Careca. L’ex bomber azzurro ha parlato a Legends, trasmissione prodotta da Nexting. Tra i vari temi toccati anche il futuro della panchina del Napoli, con tante voci, da Stefano Pioli a Vincenzo Italiano, su cui Careca si è espresso così: "Pioli è bravo ma non mi piace. Per lavorare a Napoli non è il mio preferito, c'è bisogno di un altro profilo, soprattutto caratterialmente.

Conte? Andrebbe bene per il Napoli, soprattutto perché ha un carattere molto forte, ma a lui piace lavorare con giocatori di livello, il che comporterebbe una campagna acquisti di livello. Mi chiedo se il presidente sarebbe pronto. Italiano? Meglio di no. Non è ancora pronto. Gasperini? Penso sia bravo come allenatore, la sua storia in Italia parla per lui, ma a me non piacerebbe per il Napoli”.