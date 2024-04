GILARDINO (S. STAMPA), Giovedì tiferò per la Fiorentina

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, si è così espresso in sala stampa al termine della gara pareggiata contro la Fiorentina: "La squadra sta rispondendo alla grandissima, vuol dire che c'è un materiale umano importante. Sono soddisfatto. Soprattutto nel primo tempo siamo andati in vantaggio e abbiamo creato. Abbiamo saputo soffrire, consapevoli di quello che dovevamo fare. La fame è dei ragazzi, io e lo staff siamo di contorno. Dobbiamo avere quella voglia di migliorare costantemente. Così stiamo facendo e così dobbiamo fare da qua alla fine. Peccato per qualche infortunio come Messias e Bani".

Come sta Messias?

"Ha avuto un infortunio Lo valuteremo nelle prossime ore, come lui Bani".

Le assenze di Malinovskyi e Vitinha hanno pesato?

"La volontà era di giocare un certo tipo di partita con Ekuban e Messias, consapevoli che la Fiorentina attacca molto alta. Quindi avevo bisogno di chi sa aggredire la profondità. Oggi Gudmundsson è stato bravo e può ricoprire quel ruolo in futuro: può stazionare in quella posizione anche in futuro".

Com'è andata in difesa?

"Abbiamo costruito la nostra identità, in stagione, attraverso la solidità difensiva. La nostra vera forza però è stata la costruzione e la voglia di sacrificarci all'interno della gara".

Come mai l'arbitro ha tolto il rigore?

"Credo abbia deciso in pochi secondi e forse non doveva essere richiamato dal Var".

Che effetto le ha fatto tornare a Firenze da allenatore?

"È stata una sensazione particolare, ho vissuto anni bellissimi qua. Venire qui da allenatore facendo questa partita è stata una bella soddisfazione".

Giovedì farà il tifo per la Fiorentina?

"Dobbiamo essere contenti e felici se le squadre italiane vanno avanti".

Chi pensa di recuperare prima fra Bani e Messias?

"Non so, confido in chi li sostituirà. E sono convinto che faremo una grandissima partita venerdì".

Quanto è cresciuto il suo Genoa?

"Tanto, i risultati aiutano, e il merito è della forza del gruppo e della voglia di andare oltre i propri limiti".

La Fiorentina le piace?

"È una squadra di grande palleggio. Ha delle individualità importanti, sono tutti giocatori forti. La Fiorentina è competitiva anche nei ricambi".

Come è andato De Winter?

"Ha fatto molto bene. Ha personalità, coraggio, fisicità. Peccato per il gol preso, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, così come nei dettagli".

I tifosi non vi sono mai mancati.

"Oggi è stato qualcosa di unico, anche visto l'orario e il giorno. Siamo anche riusciti ad alimentare questa passione con il lavoro: credo che squadra e tifosi si rispecchino tanto fra loro. Ringraziamo la nostra gente".