UN BUON JACK, IKONÈ OK, QUARTA SVAGATO E L'EUROPA S'ALLONTANA

TERRACCIANO - Dopo una decina di minuti è lesto a recuperare un pallone che rischiava di diventare velenoso dopo la carambola tra Ranieri e Messias. Bravo anche a mandare in corner un colpo di testa di Ekuban su un cross dalla sinistra. E’ bravo nell’uscita su Messias lanciato a rete da Quarta ma è anche spiazzato da Gudmundsson sul rigore genoano a cinque minuti dall’intervallo. Mai impegnato nella ripresa, 6,5

KAYODE - Alza in fretta il raggio d’azione garantendo buona spinta nel primo tempo. Nella ripresa si prende qualche rischio su Retegui spingendo inizialmente Di Marco a concedere il rigore poi rettificato con l’ausilio del VAR. All’altezza, 6

QUARTA - In avvio lascia un po’ troppo spazio a Ekuban che conclude alto dal limite dell’area poi ritrova rapidamente sicurezza. Lo stesso non si può dire quando il suo retropassaggio killer beffa Ranieri dando il via all’azione del rigore concesso al Genoa. Meno sofferente nella ripresa ma la sua amnesia pesa sul risultato finale, 5

RANIERI - Intervento in scivolata su Messias che per poco non beffa Terracciano. Sorpreso dal retropassaggio di Quarta che consente al Genoa di andare sul dischetto si fa apprezzare più tardi per una buona chiusura su un lancio del neo entrato Thorsby. Lotta e sgomita nella ripresa, 6

PARISI - Comincia bene guadagnandosi applausi dalla Maratona per una buona ripartenza palla al piede, poi però stende Ekuban dopo il tentativo di Messias regalando il rigore al Genoa. Nel secondo tempo contenere Spence non è uno scherzo ma sulla sua gara pesa il fallo da rigore, 5,5

DUNCAN - Scivola pericolosamente al ventesimo lasciando Ekuban libero di colpire di testa in completa solitudine da buonissima posizione. Copertura a parte non lega male il gioco nella prima frazione, 6

Dal 1’st ARTHUR - Primo pallone sparato alto sopra la traversa, poi alimenta il giro palla ma senza grandi guizzi, 5,5

BONAVENTURA - Chiama Beltran al tiro dopo il quarto d’ora evitando l’intervento del difensore prima di appoggiare all’argentino. Un tentativo alto sopra la traversa sul finire del primo tempo. Apre il secondo tempo con un ottimo assist per il pareggio di Ikonè. Conclude a lato ma dopo un fallo di Kouamè, poi esce. Comunque non si risparmia e ci mette qualità, 6,5

Dal 39’st MILENKOVIC - S.v.

IKONÈ - Prova ad accendersi subito, ma dopo cinque minuti il suo tiro da posizione centrale è troppo debole. Non va meglio con il passare del tempo fino all’intervallo a conferma di una prima parte di gara in ombra. Si riscatta in avvio di secondo tempo firmando il pareggio con un preciso colpo di testa. Risponde presente, 6,5

BELTRAN - Guida un buon contropiede che lo vede arrivare al tiro mancando di poco lo specchio della porta. Si fa apprezzare anche per l’imbucata per Belotti che conclude a rete pur essendo in offside. Risparmiato in vista del Viktoria Plzen fa il suo, 6

Dal 1’st MANDRAGORA - Punizione alta non di molto dopo una ventina di minuti nella ripresa poi poca precisione, 5,5

SOTTIL - Buono il primo spunto dalla sua parte con un cross interessante per Belotti, ma resta l’unico spunto degno di nota di tutti i primi quarantacinque minuti. Italiano lo richiama in avvio di ripresa e anche stasera è una prova scialba, 5

Dal 10’st NICO - Prova a scuotere i suoi con qualche iniziativa sui primissimi palloni toccati ma anche stasera non cambia volto alla squadra, 5,5

BELOTTI - Di testa sul primo cross di Sottil manda alto sopra la traversa, poi al venticinquesimo trova il diagonale vincente ma partendo da posizione di fuorigioco. Alla lunga perde dinamismo pur ricevendo, al solito, pochi palloni, ma stavolta pare sfortunato, 6

Dal 10’st KOUAMÈ - Si piazza al centro dell’attacco agendo da prima punta senza grandi fortune, 5,5

ITALIANO - Non mancano le rotazioni nell’ottica della sfida di giovedì con il Viktoria visto che i terzini sono Kayode e Parisi (con Quarta e non Milenkovic al centro) e che in mezzo, oltre Bonaventura, torna Duncan dal primo minuto. Davanti resta a riposo Nico a favore di Ikonè con Beltran e Sottil a sostegno di Belotti. La sua squadra è più pimpante rispetto al solito, a metà primo tempo trova anche il gol con Belotti che però è in posizione di fuorigioco. Il problema è che un erroraccio di Quarta mette in condizione Gudmundsson di segnare dal dischetto il gol del vantaggio rossoblu con il quale si torna negli spogliatoi. Dopo l’ingresso di Arthur arriva il pari di Ikonè poi è il turno di Nico, Kouamè e Mandragora per Sottil, Belotti e Beltran mentre in area l’arbitro prima concede e poi ritira il rigore concesso per fallo su Retegui. Il pareggio finale allontana ulteriormente le zone europee della classifica e dopo il centro di Ikonè la squadra non costruisce altre occasioni da rete confermando un trend più che deludente con due sole vittorie in tutto il 2024, 5,5