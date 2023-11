VIOLA, Senza tregua fino al 14/1. 11 gare in 51 giorni

FirenzeViola.it

La Fiorentina è arrivata alla sosta in linea di galleggiamento con gli obiettivi prefissati, afferma La Nazione: al primo posto in Conference e in piena corsa per il 5/6° posto in campionato. Dalla ripresa, i viola non avranno tregua fino a gennaio. Come sottolinea il quotidiano, non essendoci la sosta natalizia la squadra di Italiano, dal match col Milan, andrà dritta fino al 14 gennaio, quando contro l’Udinese toccherà quota 11 partite in 51 giorni.

Di questi impegni, otto riguardano il campionato, due la Conference e uno la Coppa Italia, a Firenze contro il Parma il 6 dicembre.