VIOLA, Pretattica sulle condizioni di Nico Gonzalez?

Come riportato dal Corriere dello Sport, Nico Gonzalez è partito con i suoi compagni alla volta di Roma per affrontare i giallorossi stasera all'Olimpico. Non solo, ma addirittura potrebbe anche partire titolare. Anche perché, come detto dallo stesso Italiano, Nico sta bene abbastanza bene e non ha perso in questi giorni il ritmo partita.

La sensazione, sottolinea il quotidiano, è che in casa viola sia stata fatta un po' di pretattica. Una mossa che ha destabilizzato l'ambiente fiorentino, sia tra i giornalisti che tra i tifosi, visto che mentre la società martedì parlava di un riposo atto solo al recupero viste le tante partite giocate, mercoledì sera Vincenzo Italiano ha rivelato la presenza di un risentimento muscolare. Alla fine tutto sembra passato e Nico dovrebbe, per fortuna della Fiorentina, tornare dal primo minuto stasera contro la Roma.