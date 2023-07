VIOLA PARK, Incontro con l'imprenditoria fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Come riportato da La Repubblica Firenze Joe Barone ha incontrato un pezzo importante di imprenditoria fiorentina: da Sandro Fratini a Luigi Salvadori, da Silvano Gori ad Alessandro Bastagli e Pier Ettore Olivetti Rason. Un'occasione sia per svelare il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli sia per fare il primo passo per una nuova strategia del club di Rocco Commisso. Una proposta di un "patto" con la classe imprenditoriale fiorentina per affrontare le sfide del Viola Park. Inoltre il dg della Fiorentina ha chiesto un aiuto a trovare nuovi sponsor, ribadendo anche che al Padovani la società non si vuole trasferire. All'inaugurazione del Viola Park, prevista per settembre, ci saranno i vertici del mondo del calcio. Per coprirne la manutenzione, che secondo Barone è di circa 10 milioni all'anno, la società ha deciso di investire fortemente sugli eventi.

Un meccanismo per avere introiti e coprire le spese. Al Viola Park ci sarà la possibilità di festeggiare compleanni, cene aziendali, usare la media room per convegni. In futuro ci si potrà addirittura sposare nella cappella. Intanto però la Curva Fiesole attacca le istituzioni dato che l'agibilità al pubblico ancora non è garantita: "La Fiorentina non è il giocattolo di nessuno".