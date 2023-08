VIOLA, Febbre per il ritorno di UECL: in coda sul web

FirenzeViola.it

Come sottolinea La Nazione, i tifosi della Fiorentina non potranno seguire la squadra di Italiano a Vienna a causa dello stop di un turno imposto dalla Uefa dopo i fatti di Basilea, ma da ieri si possono organizzare per riempire il ‘Franchi’ in vista del ritorno di giovedì 31 agosto (ore 20). L’acquisto dei biglietti è in vendita libera, sarà quindi possibile acquistare il tagliando senza obbligo di tessera fino al giorno della gara.

Biglietti scontati per chi ha sottoscritto l’abbonamento al campionato (prezzi più bassi per chi ha la versione Pro rispetto alla Easy), ma in generale la Fiorentina ha scelto di applicare all’evento prezzi piuttosto accessibili. In Fiesole l’intero costa 17 euro (10 e 12 euro per abbonati, 2 euro per Under 14).