VERSO LA LAZIO, Quarta da valutare, torna Dodò, Biraghi...

Come riportato da La Nazione, la Fiorentina oggi rientrerà in campo dopo i due giorni di riposo concessi da mister Italiano per preparare nel migliore dei modi la sfida con la Lazio e per recuperare più giocatori possibili. Quarta è tornato ad allenarsi venerdì ed è quindi ancora da valutare, Biraghi sta bene (è uscito dal campo con il Torino per scelta tecnica), Cabral, Castrovilli e Sottil invece sono alle prese con i propri percorsi di recupero ed avranno bisogno di altro tempo. Dodò tornerà a disposizione dopo aver scontato la squalifica.