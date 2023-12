SUPERCOPPA, Fiorentina a Gedda per decidere le date

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino riporta che è partita ieri la missione in Arabia Saudita della Lega Serie A e delle quattro squadre partecipanti, Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina, per un sopralluogo e decidere le date definitive della Supercoppa Italiana. L'intenzione sarebbe quella di anticipare alla metà di gennaio le sfide previste per la prima settimana dell'anno. I rappresentanti dei club, due dei quali della Fiorentina, rientreranno venerdì.