REPUBBLICA, Squadra che vince non si cambia

Come scrive Repubblica la Fiorentina, reduce da tredici risultati utili consecutivi tra campionato e Coppe è chiamata a dare continuità alle proprie prestazioni dovendo però fare i conti coi tanti impegni ravvicinati. Una piccola rotazione, nei singoli, ci sarà. Ma senza snaturare troppo l’assetto. Italiano poi concederà alcune occasioni a chi non vede l’ora di poterle cogliere: come Terzic, una soluzione per far rifiatare il capitano Biraghi sulla sinistra. Il serbo è rimasto fuori nell’ultimo periodo per un infortunio ma adesso è tornato con la voglia di dare il suo contributo in questo momento decisivo. Amrabat, invece, non sarà a disposizione di Italiano. Uno dei perni inamovibili del centrocampo viola, che però è alle prese con una fastidiosa lombalgia. Al suo posto, nei due davanti alla difesa (dove Dodò è confermato a destra, con la coppia centrale formata da Quarta e Igor), dovrebbe giocare Castrovilli in coppia con Mandragora. E poi l’attacco. Nel tridente dovrebbe riposare Gonzalez, autentico mattatore nel primo tempo della sfida di Poznan e poi uscito per un giramento di testa. Al posto dell’argentino dovrebbe prendere posto Saponara, con Ikoné a destra e il ritorno da titolare di Jovic come punta di riferimento con Barak alle sue spalle. La Fiorentina avrà bisogno dei gol del serbo, in un finale di stagione dove tutti dovranno rendere al massimo delle loro possibilità per tenere vivo il sogno di arrivare in fondo alle due Coppe e migliorare la classifica: vincere stasera significa agganciare la Juventus al settimo posto.