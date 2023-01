REP. (FI), Provaci ancora Cabral: altra occasione

Come riportato da La Repubblica (Firenze) Fiorentina-Sassuolo negli ultimi anni ha regalato gol, emozioni e poche gioie: i viola non battono i neroverdi dall’ottobre 2019, a Firenze addirittura dal 2017 con Pioli in panchina e le reti di Chiesa, Simeone e Veretout. Decisamente troppo tempo. Italiano schiererà come sempre un undici frutto delle tante partite ravvicinate, senza evitare sovraccarichi e cercando di coinvolgere tutti in una ripresa della stagione particolarmente intensa. In porta conferma per Terracciano, in difesa Venuti e Milenkovic dopo la panchina contro il Monza sono pronti a prendere il posto di Dodò e Igor con Biraghi a sinistra. A centrocampo la situazione di emergenza non è finita e all’ultimo si deciderà se affidare la seconda maglia consecutiva da titolare a Bianco o se rilanciare Amrabat, favorito sul classe 2022. Accanto Duncan farà gli straordinari anche perché Mandragora è ancora out per infortunio e di nuovo non è stato convocato. Davanti tocchera un’altra volta a Cabral: il brasiliano dopo il bellissimo gol ha voglia di sfruttare la possibilità di essersi sbloccato da un punto di vista psicologico. Sarà titolare anche per il forfait last minute di Jovic, che ha rimediato un colpo nella rifinitura.