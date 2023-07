ORSOLINI, Non si sposta da Bologna. Vicino al rinnovo

FirenzeViola.it

L'edizione di oggi de' Il Corriere dello Sport afferma che Orsolini non si muove da Bologna. L'esterno infatti ha fatto un altro importante passo verso il rinnovo e sia lui che Dominguez per Thiago Motta sono due calciatori fondamentali anche per un futuro. Tra Orsolini e la società rossoblù c'è vicinanza: il problema attuale per il rinnovo è la cifra relativa al bonus dell'entourage del giocatore, ma con un pizzico di volontà da entrambe le parti, può arrivare la firma. La priorità del calciatore resta il Bologna, dato che non ha ricevuto offerte da squadre che disputano la Champions League.