NAZIONE, Arnautovic e Retegui: c'è voglia di gol viola

La Nazione fa i nomi di Mateo Retegui e Marko Arnautovic per l'attacco della Fiorentina. I dirigenti viola starebbero pensando all'attaccante della Nazionale sfruttando la clausola abbordabile fissata dal Tigre, 15 milioni di euro. Gli intermediari sarebbero già al lavoro e il rapporto con Burdisso è ottimo, è lui lo sponsor di Retegui in viola. La Fiorentina però valuta anche altri profili, come quello di Nzola o di Arnautovic che resta sullo sfondo: il centravanti potrebbe lasciare Bologna soprattutto in caso di ritorno di van Hooijdonk, olandese di 23 anni che era stato dato in prestito all’Heerenveen, in Olanda.