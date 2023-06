MERCATO, Ecco Rodriguez, il messicano che piace ai viola

Fonte: a cura di Mattia Carletti

La Gazzetta dello Sport questa mattina si concentra su un obiettivo di mercato della Fiorentina Carlos Rodriguez. Il centrocampista messicano ha il contratto con il Cd Cruz Azul in scadenza nel 2025. Nella stagione appena conclusa il suo score è di 2 reti e 3 assist in 17 partite disputate come mediano nel centrocampo a due di mister Ricardo Ferretti. Il classe 1997 è già stato in Europa con la formazione B del Toledo, anche se la maggior parte della sua carriera l'ha disputata con il Monterrey. dove ha militato fin dalle giovanili, per poi passare all'Under17, successivamente all'Under20 e in fine in prima squadra.

171 centimetri di altezza per 58 chili di peso, il mediano del CD Cruz Azul ha esperienza anche in Nazionale: con la Tricolor Rodriguez ha disputato ben 40 partite ma non è mai riuscito a trovare la via del gol. Secondo tranfermrkt il valore di mercato attuale di Rodriguez è di otto milioni.