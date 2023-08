MARASSI, Entusiasmo rossoblù. Ma Firenze risponde

FirenzeViola.it

Come sottolinea questa mattina La Nazione, per entrare nella bolgia di Marassi la Fiorentina dovrà essere pronta: la Genova sponda rossoblù viaggia sulle ali dell’entusiasmo con oltre 27.000 gli abbonati a cui faranno da péndant anche i tifosi della Fiorentina, che sono pronti per il primo esodo della stagione. In poche ore sono andati esauriti gli oltre 2.000 biglietti messi a disposizione nel settore ospiti. Fossero stati di più, non sarebbero rimasti invenduti.

La voglia di Fiorentina è tanta, anche perché i sostenitori gigliati non potranno seguire la squadra nell’andata del playoff di Conference League a causa dello stop imposto dalla Uefa.