JOVIC, Doppietta che dà morale. Sabiri risponde presente

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica un articolo sull'amichevole disputata ieri tra Fiorentina e Primavera. La gara finisce 8-1 per la squadra di Italiano ma i segnali più importanti sono stati la doppietta di Sabiri e quella di Jovic. Vivace anche Ikone che serve l'assist per il primo gol di Jovic. Per il morale del serbo è stato sicuramente di grande importanza anche se è stata una partita in famiglia.

Assieme al serbo, si è messo in luce anche il marocchino Abdelhamid Sabiri. I tifosi Viola non possono che essere contenti nel vedere una doppietta all'esordio assoluto con questa maglia. Tra i gol di Sabiri e quelli di Jovic c'è però in mezzo il timbro di Arthur Cabral. Il brasiliano afferma "Stiamo lavorando molto e faticando. E non dobbiamo soltanto correre, ma sono importanti anche queste gare in famiglia. Ancora non siamo in piena forma, però abbiamo davanti un percorso importante e dobbiamo far bene con questa grande squadra e un bel gruppo".