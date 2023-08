JOVIC, C'è anche il Cagliari. Ramadani cerca soluzione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Non solo Amrabat, anche Jovic è un caso spinoso all'interno delle mura viola. Come riporta La Nazione, la Fiorentina vuole trovare una sistemazione all'ex attaccante del Real Madrid, soprattutto per non perdere le agevolazioni date dal Decreto Crescita. Il serbo inoltre non può rimanere da separato in casa visto l’alto ingaggio da top della rosa (2,5 milioni a stagione, che diventerebbero 5 da giugno se prolungasse con i Viola per altre due stagioni). Al momento le piste Roma e Milan si sono raffreddate, ma attenzione a quella che lo vedrebbe come obiettivo del Cagliari. Nel mentre, Ramadani sta sondando anche alcune piste estere per trovare una sistemazione al suo assistito.