FIO-MON 2-1, Decide Arthur. Viola 8° in classifica

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Finisce 2-1 il match del Franchi tra Fiorentina e Monza. Dopo una prima frazione terminata in parità con Nico Gonzalez che di testa ha risposto a Milan Djuric, nella ripresa i gigliati sono riusciti a ribaltare il match grazie ad Arthur Melo.

Il regista brasiliano, al suo primo gol stagionale, ha battuto Di Gregorio con un destro preciso dal limite dell'area dopo essersi liberato elegantemente della marcatura di Bondo. Il Monza ha avuto, pochi minuti dopo la rete di Arthur, un'ottima occasione con Colpani per riportare il risultato in parità ma il Flaco dopo aver scartato in area Milenkovic non è riuscito a calciare verso la porta difesa da Terracciano. La Fiorentina sale così all'ottavo posto in classifica(superato il Napoli fermo a 51) a quota 53 punti.