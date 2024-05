ARTHUR ISPIRATO, BENE BARAK, È TORNATO IL VERO NICO GONZALEZ

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

TERRACCIANO - Battuto a freddo dal colpo di testa di Djuric in avvio di gara trova una buona uscita per fermare Zerbin sull’uno a uno. Per niente impegnato nella ripresa, 6

KAYODE - Ben imbeccato da Nico cerca il cross basso per Nzola. Conferma buona profondità per tutto il primo tempo e stesso dicasi per la ripresa quando trova anche qualche buon cross, 6

Dal 33’ st FARAONI - S.v.

QUARTA - Sovrastato da Djuric in occasione del vantaggio del Monza si potrebbe riscattre a poco dall’intervallo ma sul bel cross di Barak manda alto da buona posizione. Se non è nuovo alla disattenzione difensiva lo è nell'occasione sotto porta, 5,5

MILENKOVIC - Lascia un po’ troppo spazio a Mota sul cross che Djuric tramuta nel gol del vantaggio poi non commette ulteriori errori, 6

PARISI - Si dimentica di Mota dalla sua parte prima che il brasiliano metta dentro il pallone del vantaggio di Djuric. Meglio quando trova il tocco giusto in profondità per Nzola che non ne approfitta. Rimedia il giallo sul finire di primo tempo per una simulazione al termine di una bella azione. Meno spavaldo del solito ma nemmeno troppo svagato, 6

Dal 33’st BIRAGHI - S.v.

MANDRAGORA - Nel vivo del gioco al pari del collega di reparto e comunque continuo nel primo tempo. Si rende pericoloso in un paio d’occasioni nella ripresa trovando nella prima circostanza una bella risposta di Di Gregorio. Grintoso, 6,5

ARTHUR - Bella l’imbucata per Nzola (che non ne approfitta) alla metà del primo tempo. Conferma la buona serata trovando il gol del vantaggio con un bel tiro sul quale Di Gregorio non può arrivare. Ritrovato, 7

Dal 33’st DUNCAN - S.v.

NICO - Sua la prima iniziativa anche se il tiro finale è abbastanza debole. Buona anche l’imbucata per Kayode che cerca il cross basso per Nzola, ancora meglio quando raccoglie il cross di Barak e firma il pareggio. Poco dopo se ne va in bello stile sulla destra impegnando Di Gregorio in uscita. Si rivede al tiro in avvio di ripresa senza troppa fortuna. Finalmente sui suoi livelli, 7

BARAK - Non addomestica a dovere un buon pallone dentro l’area di rigore ma più tardi indovina il cross giusto per il pareggio di Nico. Apprezzabile anche il tocco in profondità per Nzola di lì a poco e pure il traversone per Quarta a poco dalla fine della prima frazione. Meno lucido nel secondo tempo ma la sua resta una buona prova, 6,5

CASTROVILLI - Su un cross dalla destra ha il tempo di stoppare e battere a rete con buona precisione trovando però la respinta di Kyriakopoulos. L’esterno non è esattamente il suo ruolo ma anche stasera non sfigura, 6

Dal 29’ st BELTRAN - Schierato da esterno offensivo non ha troppo tempo e modo per mettersi in luce, 6

NZOLA - Su un bel pallone di Parisi si trova a tu per tu con Di Gregorio ma il suo tocco è troppo forte e non riesce a sfruttare l’occasione. Prova a farsi perdonare dopo un invito di Barak ma il suo tocco per Mandragora è sporcato da Di Gregorio. Non esattamente in serata, 5,5

Dal 15’st KOUAMÈ - Non un gran impatto sull’attacco ma nel finale al solito risulta prezioso, 6

ITALIANO - Turnover forzato con Kayode e Parisi terzini, Mandragora e Arthur in regia e con Nico, Barak e Castrovilli dietro a Nzola. Anche se i suoi vanno subito sotto per il gol di Djuric la reazione c’è e si concretizza con il pari di Nico cui potrebbe seguire anche il gol del vantaggio. Dopo un paio di occasioni per Mandragora richiama Nzola e prova la carta Kouamè al centro dell’attacco ma è grazie ad Arthur che trova una vittoria meritata che consente alla sua squadra di giocarsi un match point per un piazzamento europeo venerdì sera contro il Napoli, 7