ARTHUR, Mezzo gol è del mister. Futuro? Qua sto bene

Un Arthur molto sorridente si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Monza arrivata grazie ad una sua rete. Il centrocampista brasiliano ha iniziato spiegando l'abbraccio con Italiano dopo il cambio: "Lui mi chiede tanto di calciare in porta quando arrivo vicino all'area. L'abbraccio con Italiano dopo il cambio? Bellissimo. Mi dice sempre 'mi raccomando, calcia in porta'. Metà del gol è del mister, l'altra metà è per tutti gli altri dai tifosi ai miei compagni che mi danno fiducia. Ma anche a me che lavoro tutti i giorni. È stato bello. Ho detto al mister che ne faccio uno a stagione quindi stanotte me la godo. Il prossimo ad Atene? Sarebbe bello. Uno in campionato e uno in Conference League. Noi dobbiamo imparare ancora tanto, siamo una squadra giovane ed è normale. Dico ai tifosi di stare tranquilli perché lavoriamo ogni giorno per migliorare e sappiamo cosa imparare".

Il futuro ancora a Firenze?

"Il popolo viola ha abbracciato me e la mia famiglia, compresa mia madre e mio padre. Questo per un calciatore e per me è molto importante, è stato troppo bello e devo ringraziare tutti, dallo staff ai tifosi: qui sono a casa. Poi mamma mia quanto si mangia bene... Alla grande. È un buon motivo per restare, ma non dipende solo da me".

Quanto è importante il gioco di Italiano per uno come lui?

"È appena comparso, ma se facciamo una cena per il mio gol paga lui (ride, ndr)".