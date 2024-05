ARTHUR, Ringrazio Italiano. Vogliamo vincere per Joe

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Intervistato ai microfoni di SkySport Arthur ha analizzato la sfida contro il Monza. Queste le sue parole a partire dalla rete che ha regalato la vittoria alla Fiorentina: "Italiano mi chiede sempre di calciare. Oggi ho calciato e sono contento. L'ho ringraziato perchè me lo chiede sempre e siamo tutti contenti".

Perché non hai sempre questa convinzione?

"Devo migliorare tanto. Io sono meglio in assist e in conduzione. Essere più verticale e calciare è una cosa che mi manca. Mezzo gol è di Italiano che mi chiede questo ogni giorno".

Come arrivi al finale di stagione?

"Bene. Devo ringraziare tutto lo staff medico perché mi trovo molto bene. Questa è la stagione in cui ho avuto più minuti e sono contento perché venivo da un lungo infortunio".

Sulla finale

"Io non c'ero la stagione scrosa. Penso che tutti abbiamo voglia di vincere qualcosa e portare un trofeo di questa importanza a Firenze. Sarebbe bello per Joe e per i tifosi".