CONTI, Seguirò la finale fantozzianamente. Bene Italiano

Ospite di DAZN per il post-partita di Fiorentina-Monza, il celebre presentatore e tifoso viola Carlo Conti ha commentato la stagione partendo da una sua eventuale presenza ad Atene, per la finale di Conference League: "Non riuscirò ad essere ad Atene, mi guarderò la partita fantozzianamente tranquillo davanti alla tv con birra e sbuffetti. Oddio, tranquillo è un parolone (ride, ndr). Abbiamo fatto una stagione con alti e bassi durante il campionato perché a volte potevamo fare qualche vittoria e qualche punto in più, ma va bene così perché abbiamo giocato tante partite e siamo passati attraverso una tragedia. Ora ci aspetta un'altra finale, speriamo vada meglio dello scorso anno".

Soddisfatto di Italiano? Lo confermerebbe?

"Direi di sì. Sta lavorando bene e ci ha portato in finale, anche se io di calcio ci capisco il giusto. Sono tifoso e sto bene quando la Fiorentina vince. Stasera ho visto un bel Nico Gonzalez, così come avevo visto un buon Dodo e un buon Castrovilli che purtroppo non ci sarà in Conference. Poi è arrivato anche il primo gol di Arthur in stagione...".