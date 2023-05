ITALIANO, Il tecnico ci crede ma quanta rabbia

FirenzeViola.it

L’amarezza è da trasformare subito in energia positiva ha scritto l'edizione odierna de La Nazione. Prima l’Udinese, certo, poi l’impresa da tentare al St. Jakob. Vincenzo Italiano non ha dubbi: "Andremo lì a giocarci le nostre chance, perché sono convinto che ne abbiamo. La squadra ha fatto una buona partita, meno di così contro queste squadre non si può concedere. Sfruttano tutto quello che hanno a disposizione. L’unica mancanza è non aver fatto il secondo gol. Mi scoccia andare lì in svantaggio perché continueranno a giocare con questo blocco basso di difesa che è difficile da attaccare". Squadra parsa frustrata al fischio finale, ma per perdersi d’animo c’è tempo. L’impressione è che la squadra stia un po’ meno bene di qualche settimana fa. Infine una parola per i tifosi. "Era tutto perfetto, lo stadio è stato fantastico".