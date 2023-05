ITALIANO, Viola, Napoli e il doppio rispetto di ADL

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul casting del Napoli, impegnato a trovare un nuovo allenatore dopo l'addio, già annunciato, di Spalletti. Nell'agenda di ADL è presente già da tempo, Vincenzo Italiano. Sondaggi ma niente affondi da parte del presidente partenopeo, come una sorta di doppio rispetto anche verso Commisso. Quando arriverà l ’8 giugno, a West Ham archiviato, vada come vada si potrebbe cominciare ad intraprendere i primi contatti. E se ci fosse la volontà, a quel punto, ADL consulterebbe in anticipo Commisso, sempre per rispetto. Concentrazioe solo ed esclusivamente sulle ultime due partite stagionali viola.