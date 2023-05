VIDEO FV, Spalletti: "Lascio Napoli perché devo riposare"

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Alessio Del Lungo

Queste le parole di Luciano Spalletti da Coverciano a margine dell'evento "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione": "A volte per amore si lascia. Quando si ha davanti una città come Napoli, che merita delle cose bisogna domandarsi se siamo in grado di metterle a disposizione o no. Non merita delle cose normali, ma molto di più. I miei figli dissero 'a Napoli non si può non andarci' e io risposi 'sì, ma bisogna vincere'. Chi c'era prima di me ha fatto bene. Il primo anno non vincemmo e fummo un po' criticati. Il prossimo anno secondo me non sono più in grado di dare quanto ho dato nell'ultimo. Ora mi voglio un po' riposare, mi sento stanco, oltre a passare un po' di tempo con la famiglia. A De Laurentiis ho detto subito per rispetto alla società che ho bisogno di stare fermo per un anno".