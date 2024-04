IL MIGLIORE, Sottil fa ciò che vuole, finalmente: sontuoso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nessun dubbio anche per la stampa: col Sassuolo, spicca su tutti la prova di Riccardo Sottil, etichettato ovunque come il migliore in campo. Fioccano voti alti per il figlio d'arte, che "a sinistra fa ciò che vuole", per La Gazzetta dello Sport. "Fa molte cose e tutte bene, compreso e soprattutto il gol", scrive il Corriere dello Sport-Stadio, "primo tempo sontuoso, non cala nella ripresa e serve due grandi assist", aggiunge il Corriere Fiorentino, "finalmente protagonista, adesso la missione è dare continuità", sottolinea La Nazione.

Queste le pagelle di Sottil dopo la sua prova col Sassuolo:

La Gazzetta dello Sport, 7,5

Corriere dello Sport-Stadio, 8

Tuttosport, 7

Corriere Fiorentino, 8

La Nazione, 8

la Repubblica (Firenze), 8

FirenzeViola.it, Partita sontuosa che tutti sperano possa dargli fiducia e benzina per il finale di stagione. 8 (QUA le pagelle di FV)