DOPPI PASSI, SCORRIBANDE E APPLAUSI. PARISI CONVINCE E RECLAMA SPAZIO A BIRAGHI

Nella miriade di palle da gol costruite ieri sera dalla Fiorentina, una che ha strappato scroscianti applausi del Franchi è stata quella di Fabiano Parisi, esibitosi nel primo tempo in un doppio passo al limite dell’area prima di scoccare un bolide stampato sull’incrocio. La prova dell’ex Empoli è stata una delle note più liete della serata, seppur contro un piccolo, quasi infimo, Sassuolo. Vero che, se per gli attaccanti vale il motto "i gol si contano ma si pesano pure", anche nel valutare la gara di ieri è necessario tener conto della (non) forza dell’avversario. Ciononostante, rimane la bontà della gara fornita dal laterale classe 2000, che in vista della semifinale col Brugge sarà eccome tema di dibattito nel mondo Fiorentina.

Verso il Brugge. Sarà conferma?

Perché come da pronostico, Italiano ieri ha schierato un undici improntato di rotazioni, lasciando fuori verosimilmente chi giovedì contro i belgi partirà dal primo minuto. Ma Parisi ha sfornato una prestazione convincente agli occhi di tutti, apparendo quello degli ultimi due anni a Empoli, dove anche le big lo avevano giustamente adocchiato come uno degli esterni più promettenti del nostro calcio. Col Sassuolo si è rivisto quello dei tempi migliori, a suon di scorribande sulla fascia dall’inizio alla fine, funzionando in catena con Sottil, sempre sicuro in fase difensiva e più aggressivo del solito, recuperando più palloni in avanti come nell’occasione da gol del primo tempo.

Il solito dualismo

Dopo cinque mesi di un 2024 in cui aveva giocato pochissimo, la prestazione più incoraggiante è arrivata a poche ore dal match più importante, la semifinale di Conference. Come accaduto nella tre giorni Salerno-Bergamo, Italiano pare orientato a mettere in campo giovedì coloro che ieri hanno beneficiato del riposo. Ma se il dualismo tra Parisi e Biraghi è stato fin dall’inizio della stagione uno dei più spigolosi temi di confronto nella galassia Fiorentina, con la prestazione di ieri del numero 65, non sarà da meno in questi quattro giorni.