IL PEGGIORE, Disastro Mina: confuso, una diga che si apre

Si sprecano gli attacchi verso Yerry Mina, da parte dei quotidiani in edicola, per la prestazione del colombiano in Fiorentina-Parma. Colpevole nel secondo gol ospite, tra lentezza e palloni persi è un disastro, secondo La Gazzetta dello Sport. Partecipa a due frittate e compie un enorme passo indietro, per il Corriere dello Sport. Si accoda il Corriere Fiorentino, che lo definisce confuso, una diga che si apre.

Le pagelle di Mina in Fiorentina-Parma:

La Gazzetta dello Sport, 4

Corriere dello Sport, 4

Tuttosport, 4,5

Corriere Fiorentino, 4,5

La Nazione, 4