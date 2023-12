IL MIGLIORE, Ranieri e Christensen regalano il 1° posto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pareggio in rimonta per 1-1 alla Groupama Arena di Budapest che consente alla Fiorentina di concludere in testa il proprio girone F e strappare un pass direttamente per gli ottavi di finale, uno dei migliori in campo non poteva che essere l’autore che ha messo la firma sul gol del pareggio, ossia Luca Ranieri. Quasi tutti i quotidiani, nazionali e locali, sono concordi nel premiare il difensore spezzino come MVP della gara, non soltanto per il gol del 1-1, ma in generale per la solida prova difensiva di cui è stato autore. Sugli scudi anche Oliver Christensen, autore di tre parate importanti - prima su Katona e Civic poi, nella ripresa, ancora su Katona - che hanno tenuto a galla i viola. Questi i loro voti:

Luca Ranieri

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport-Stadio: 7,5

La Nazione: 7

Il Corriere Fiorentino: 7,5

Tuttosport: 7

La Repubblica (Firenze): 7

TuttoMercatoWeb: 7

FirenzeViola.it: 7

Oliver Christensen

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport-Stadio: 7,5

La Nazione: 7,5

Il Corriere Fiorentino: 6,5

Tuttosport: 7

La Repubblica (Firenze): 7

TuttoMercatoWeb: 6,5

FirenzeViola.it: 7