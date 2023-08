IL COMMENTO, Caro Mou, non tutti sono Berbatov

Con la solita sagacia che lo contraddistingue, sulle colonne de la Nazione Benedetto Ferrara commenta la querelle di mercato che ha riguardato Lucas Beltran, un giallo divenuto tale dopo l'inserimento della Roma, con le chiamate di Dybala e Mourinho, ma risolto con la decisione dell'argentino di rispettare l'accordo già preso con la Fiorentina: "Brivido. No, dai, non è possibile. La Roma che tenta lo scippo all’aeroporto. E tutti abbiamo ripensato a Berbatov. Altri tempi, altri scippi. Ma sai, il calcio a volte funziona così. Per fortuna non tutti i calciatori sono uguali".

La seconda citazione d'obbilgo è per Sergej Milinkovic-Savic, capace anche lui di cambiare decisione all'ultimo e sposare la causa della Lazio. Stavolta Beltran non è tornato sui suoi passi, placando l'ira di Barone & Co., adirati e non poco per l'inserimento della Roma : "Sarebbe divertente riascoltare la telefonata di Joe ai dirigenti della Roma. Sappiamo solo che non era una chiamata molto amichevole, e c’è da capirlo. La Fiorentina non sarà ancora un top club da Champions, ma mettere i bastoni tra le ruote a questa società non è cosa che passa inosservata. Pare che il mondo del tifoso viola si stia clamorosamente ribaltando. E tutto diventa estremamente piacevole. I ricchi e potenti in realtà non hanno una lira e faticano a fare mercato".