IKONE, Bocciato da tutti ma c'è anche un 6,5

L’unica insufficienza grave nella serata che ha regalato alla Fiorentina il (momentaneo) quarto posto in classifica è andata all’indirizzo di Ikone che, poco dopo il vantaggio siglato da Beltran, si divora clamorosamente il gol che avrebbe portato i Viola ad un vantaggio ancor più rassicurante. Fortunatamente per lui l’errore non ha comunque influito sul buon esito della gara, ma per tutti i quotidiani resta un’occasione fallita in maniera troppo superficiale e per questo lo hanno tutti penalizzato con un voto basso. Tuttavia, in controtendenza con il resto delle testate, il Corriere della Sera premia la prestazione dell'ex Lille con un 6.5. Questi, nello specifico, i giudizi per il francese:

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Corriere dello Sport: 5

La Nazione: 5,5

Il Corriere Fiorentino: 5,5

La Repubblica (Fi): 5

Il Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 4,5

TuttoMercatoWeb: 5

FirenzeViola.it: 5